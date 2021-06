Casinos-Chef Stoss: Rekordbilanz zum Abschied

Offen ist, ob der SPÖ-nahe Vorstand Dietmar Hoscher, dessen Vertrag ebenfalls mit Jahresende ausläuft, verlängert wird. Falls nicht, kann er mit einem nur geringen Gagen-Abschlag wieder als Generalbevollmächtigter weiterwerken. Im Gegensatz zu Hoscher ist Bettina Glatz-Kremsner unumstritten, ihr Vertrag läuft erst 2019 aus. Die Top-Managerin könnte zumindest interimistisch die Nummer eins werden.

Als Favorit der tschechischen Sazka-Gruppe für die Stoss-Nachfolge wird unter anderen Managern allerdings auch Martin Skopek genannt. Der ehemalige Vorstand der Erste Bank ist bei Sazka im Board of Directors und Geschäftsführer der Came Holding – über diese sind die Tschechen an den Casinos beteiligt. Der ehemalige Banker hat den Vorteil, den österreichischen Markt gut zu kennen.

Bis die Sazka-Gruppe auch den Kauf der LLI- und UNIQA-Anteile an den Casinos fixieren kann, könnte es laut Stoss aber noch bis 2018 dauern. Die aufsichtsrechtlichen Prüfungen im Ausland, vor allem in Australien, wo die Casag an einem Casino beteiligt ist, sind teilweise äußerst umfangreich.