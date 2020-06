Casinos Austria: Krems und Wiener Prater

Jetzt sind auch die weiteren Standorte bekannt, mit denen die teilstaatlichen Casinos Austria (Casag) ins Rennen um die drei Neukonzessionen in Wien und Niederösterreich gegangen sind. Der Glücksspielkonzern hat im Finanzministerium neben einem Projekt im 15. Bezirk, der KURIER berichtete, auch einen Standort im Prater eingereicht, direkt neben dem Riesenrad. Im „ Casino Wien Prater“ sind 25 Spieltische, 40 Roulette-Terminals und 330 Spielautomaten geplant.

In Niederösterreich bewarb sich die Casag mit dem „ Casino Wachau“. Der Spieltempel in der Nähe der Schiffs-Anlegestelle an der Donau ist kleiner konzipiert: Sieben Tische, elf Roulette-Terminals, 92 Slotmaschinen und 27 Arbeitsplätze.

Die Baulücke mit der für ein Casino wenig attraktiven Adresse im 15. Bezirk (Linke Wienzeile 216/Stiegergasse 1) gehört der staatlichen Bundesimmobiliengesellschaft BIG. Fertigstellungstermin für das Gebäude, in dem sich die Casag einmieten will, ist Mai 2015. Dort sind 17 Tische, 35 Roulette-Terminals und 306 Automaten projektiert. Die privaten Konkurrenten im Hotel InterContinental und im Palais Schwarzenberg planen nur je 280 Slotmaschinen.