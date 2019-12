Casinos: Aufstocken oder Verkaufen - Regierung muss entscheiden

Die Bundeswettbewerbshörde (BWB) kündigte unterdessen an, den Deal ganz genau zu prüfen. Man habe erst aus den Medien von dem Deal erfahren, so BWB-Generaldirektor Theodor Thanner Dienstagabend in der ZIB2, die BWB kenne die konkreten Details noch nicht (siehe Video unten). Man werde sich das aber „sicher sehr sehr genau“ anschauen. Ob etwas gegen den Deal spreche, könne man erst nach der Analyse sagen, so Thanner weiter.