Campingplätze ziehen mehr Gäste an

Campingurlaube in Zelt und Wohnwagen verzeichneten in den letzten vier Jahren stetige Zuwächse. Im Jahr 2018 meldeten die österreichischen Campingplatzbetreiber knapp sieben Millionen Nächtigungen und damit ein Plus von 8,5 Prozent gegenüber dem Jahr 2017.

Laut den Erhebungen des internationalen Reise- und Buchungsportals camping.info zählen die Campingplatzbetreiber um rund 45 Prozent mehr Gästenächtigungen als noch im Jahr 2010. „Die Steigerungsraten der Campingbranche sind seit Jahren bemerkenswert und gehen weiterhin steil nach oben. Noch nie gab es in Österreich mehr Campingurlauber“, sagt Maximilian Möhrle, Geschäftsführer des Reise- und Buchungsportals Camping.info mit Sitz in Berlin. Rund 4,64 Prozent (2017 4,4 Prozent) der österreichischen Gesamtnächtigungen des Jahres 2018 gehen auf das Konto der 599 österreichischen Campingplätze. Die meisten Campingplätze gibt es in Kärnten (126), gefolgt von Tirol (107) und in der Steiermark (100).