Campari übernimmt US-Whiskey-Hersteller

Der italienische Spirituosenhersteller Campari expandiert in den USA. Das Mailänder Unternehmen hat einen 70-prozentigen Anteil an der Wilderness Trail Distillery, einer nordamerikanischen Bourbon- und Roggenwhiskey-Marke im Premium-Segment, übernommen, teilte Campari am Montag mit. Der Erwerb der verbleibenden 30 Prozent des Kapitals ist 2031 geplant. Insgesamt handelt es sich um einen Deal im Wert von 600 Mio. Euro.

"Wilderness Trail wird das Portfolio der Campari-Gruppe weiter stärken", so Campari. Die Wilderness Trail Distillery mit Sitz in Danville, Kentucky, wurde 2012 als Premium-Craft-Destillerie mit dem Ziel gegründet, Bourbon und Roggenwhisky von höchster Qualität herzustellen. Die Gründer und derzeitigen Anteilseigner, Shane Baker und Pat Heist, haben eine mehr als 20 Jahre lange Erfahrung in der Whiskyherstellung, teilte Campari mit. Chef des börsennotierten Campari-Konzern ist der Auslandsösterreicher Bob Kunze Concewitz.