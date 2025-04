BYD gegen Tesla: Rennen um Spitze bei Elektroautos

Tesla vermeldete am Dienstag einen starken Rückgang bei seinen Verkaufszahlen. Gerade einmal knapp 337.000 Fahrzeuge lieferte der US-Hersteller in den vergangenen drei Monaten weltweit aus. Weniger Fahrzeuge hatte die Firma von Elon Musk zuletzt vor knapp drei Jahren verkauft. „Verkäufe, die fast schon Mitleid erregen“ , kommentierte der deutsche Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer die desaströsen Zahlen: „Es sieht danach aus, als wären die schönen Tage für Tesla zu Ende.“

Mittlerweile sei die Auswahl an Elektroautos stark gewachsen. Andere Hersteller, auch die deutschen Branchengrößen, haben aufgeholt, sagt Kerle. „Die Chinesen haben die besseren Elektroautos zu besseren Preisen. Und auch VW und Renault sind nicht untätig gewesen“, meint Dudenhöffer. BYD sei in Österreich extrem gut positioniert, sagt Kerle. Er führt das auch auf die Batterietechnik zurück. Schließlich habe das Unternehmen als Batteriehersteller begonnen.

Elektromobilität finde in Österreich vor allem bei Firmen statt, sagt Kerle. Über 75 Prozent der Autos werden an Unternehmen verkauft. BMW sei in dem Segment gut positioniert und setze weniger auf futuristische Designs, sondern biete seine Autos in allen Antriebsvarianten an. Mit Preisen jenseits der 50.000 Euro seien die Stückzahlen aber begrenzt.

Private Kunden würden sich ein Elektroauto mit 500 Kilometer Reichweite um 19.900 Euro wünschen, erzählt Kerle: „Das spielt's aber nicht, auch nicht bei chinesischen Herstellern.“ Im Unterschied zu europäischen Elektroautos seien die Fahrzeuge aus China allerdings auch zu Einstiegspreisen gut ausgestattet.