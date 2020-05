BUWOG: Schlagabtausch um Hochegger-Provision

Das BUWOG-Paket wurde aufgeteilt. Die Immofinanz erwarb die Anteile an der Buwog direkt. Die übrigen Konsortialmitglieder übernahmen die Anteile an den oö. Gesellschafen WAG und EBS. Die Kärntner ESG wurde gemeinsam mit der Immofinanz um 104,4 Millionen Euro erworben, die Anteile der restlichen Konsortialmitglieder (43,3 Prozent) ein Jahr später auf Basis eines um acht Millionen höheren Gesamtpreises an die Immofinanz verkauft.