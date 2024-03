Buwog-Mutter Vonovia meldet mehr als 6 Mrd. Euro Verlust

Die Krise am Immobilien-Markt hat die Buwog-Mutter Vonovia tief in die roten Zahlen gerissen. Der deutsche Konzern verbuchte nach Abwertungen seiner Immobilien im vergangenen Jahr einen Verlust von 6,7 Mrd. Euro, wie er am Donnerstag mitteilte. Trotzdem sollen die Anteilseigner eine Dividende von 0,90 Euro erhalten. Der Konzern will in Zukunft aber seine Dividendenpolitik umstellen.