Busfahrer ohne Führerschein gesucht

„Das Busgeschäft ist ein wachsender Markt, daher ist es wichtig, emissionsarm unterwegs zu sein“, so Richard. Ein Schlüssel dafür sei es, ausgelastete Busse zu haben. In der Stadt funktioniere das schon ganz gut, im Regionalverkehr gebe es noch Potenzial.

Absatzmarkt Nordafrika

Herkömmliche Busse sind sieben bis acht Jahre in Betrieb, dann werden sie wieder an den Hersteller oder an Kollegen verkauft. Der Markt für gebrauchte Busse reicht sogar bis Nordafrika. Osteuropa ist laut Richard wegen restriktiver Abgasregelungen für alte Busse oft kein guter Absatzmarkt.

Dr. Richard hat 954 Auto- und 36 Kleinbusse und beschäftigt 1510 Mitarbeiter. Der Umsatz lag 2018 bei 158,1 Mio. Euro. Das Unternehmen hat 27 Busgaragen, davon die meisten in Ostösterreich, aber auch einige in Salzburg, Kärnten, Tirol sowie in München und Zürich. Laut einer Umfrage ist der Bus mit 25 Prozent das am häufigsten genutzte öffentliche Verkehrsmittel, vor Straßenbahn, U-Bahn und Bahn.