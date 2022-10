Burgenland Energie will Strompreisdeckel für Unternehmen

Die Burgenland Energie hat sich am Dienstag für einen Strompreisdeckel für Unternehmen ausgesprochen. Ähnlich der Regelung für private Haushalte könnte der Preis für Betriebe bei 18 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt werden, schlug Vorstandsvorsitzender Stephan Sharma im "Ö1"-Morgenjournal vor. So könne die EU-Vorgabe, wonach über 18 Cent pro Kilowattstunde hinausgehende Gewinne der Energieerzeuger abgeschöpft werden sollen, direkt an die Unternehmen weitergegeben werden.