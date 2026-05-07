Budgetpaket lässt Ein-Personen-Firmen "im Regen stehen"

Handelsagenten - oft auch Handelsvertreter genannt - sind selbstständige Gewerbetreibende, die im Auftrag eines oder mehrerer Hersteller oder Großhändler Geschäfte vermitteln oder direkt abschließen. Sie fungieren also als Bindeglied zwischen Produzenten und dem Groß- oder Einzelhandel. Und Handelsagenten sind meist in Form eines Ein-Personen-Unternehmens tätig.

„Die Senkung der Lohnnebenkosten ist wichtig, aber für sehr viele Unternehmen keine Entlastung. Wer keine Mitarbeiter beschäftigt, hat davon nichts. Für die Mehrheit der Unternehmen – nämlich die EPU – ist im aktuellen Paket kaum etwas Greifbares zu erkennen. Das ist ein fatales Signal an jene, die täglich arbeiten, Risiko tragen und ihre Existenz selbst erwirtschaften“, sagt Robert M. Hieger, Obmann des Bundesgremiums der Handelsagenten.

In Österreich sind rund 60 Prozent der Betriebe Ein-Personen-Unternehmen. Diese Unternehmerinnen und Unternehmer tragen Risiko, erwirtschaften ihr Einkommen selbst, zahlen Steuern und Abgaben – profitieren aber von vielen angekündigten Entlastungen kaum oder gar nicht, lautet die Kritik.

Hieger sieht die Handelsagenten stellvertretend für viele EPU und Kleinstunternehmen, die in der aktuellen Budget- und Steuerpolitik zu wenig berücksichtigt werden. Allein die Handelsagenten vermitteln jährlich Aufträge in Milliardenhöhe und sind eine wesentliche Schnittstelle im B2B-Vertrieb. Dennoch würden viele steuerliche Regelungen an der Realität kleiner, mobiler Unternehmen vorbeigehen.