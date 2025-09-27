Gründer aufgepasst: Einzelkämpfer haben es schwerer

Österreich ist ein KMU- und EPU-Land – wobei das „E wie Ein“ dominiert. Etwas Eigenes machen, gründen, aber nur für sich: das ist häufig ein Wunsch, der sich aus der Desillusion einer Anstellung speist oder aus einem allgemeinen Befreiungsstreben. Keine nervigen Chefs mehr, keine Befindlichkeiten unter Kollegen, nur noch man selbst und wie und wo und wann man es möchte.

Klingt nach Unternehmensromantik und ist es auch. Ein unternehmerisches Leben kann niemals autark sein, niemals losgelöst von der Welt und den Menschen: früher oder später braucht man Kunden, Kooperationspartner, Mitarbeiter – das viel zitierte Netzwerk, um erfolgreich zu sein.