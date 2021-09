Buchwirtschaft will Verlängerung der Mehrwertsteuer-Senkung

Die Wirtschaftskammer Österreich möchte, dass der im Zuge der Coronakrise von 10 auf 5 Prozent verminderte Mehrwertsteuersatz für Bücher weiter bestehen bleibt. "Um wieder auf Erfolgskurs zu kommen, wäre eine Verlängerung des verminderten Steuersatzes - über 2021 hinaus - nun eine weitere wichtige Unterstützung", betonte Friedrich Hinterschweiger, Obmann des Fachverbandes der Buch und Medienwirtschaft, am Donnerstag in einer Aussendung.

"Mit einer Wiedereinführung des 10-Prozent-Steuersatzes auf Bücher ab 1.1.22 wären wir am deutschsprachigen Buchmarkt massiven Wettbewerbsverzerrungen ausgesetzt. Denn die Schweiz versteuert Bücher mit 2,5 Prozent, Luxemburg mit 3 Prozent, Italien/ Südtirol mit 4 Prozent und Deutschland mit 7 Prozent", warb Hinterschweiger für eine Prolongierung der Maßnahme. Nach wie vor kämpfe die Branche mit den Auswirkungen der Pandemie, ohne eine Verlängerung des verminderten Steuersatzes sei die Erholung der Branche gefährdet.

"Die Buchbranche hat sich als erfreulich resilient erwiesen", hieß es dagegen in einer nahezu zeitgleich versendeten Aussendung des Hauptverbands des Österreichischen Buchhandels (HVB), in der für August ein Umsatzplus von 8,4 Prozent angegeben wurde. Bis auf ein Minus im Juni habe es seit März immer positive Zahlen im Vergleich zum Vorjahr gegeben. Allerdings: "Das starke Wachstum muss wie immer im Kontext der coronabedingten Einschränkungen im Handel und den damit verbundenen Verkaufseinbrüchen im Vorjahr gesehen werden", so der HVB.