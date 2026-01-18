Neues Buch: Taylor Swift als Vorbild für Frauen und ihre Karriere

Jung, schlau und erfolgreich. All diese Eigenschaften verkörpert Starsängerin Taylor Swift. Und ist damit Vorbild für viele Frauen auf der ganzen Welt. Diese Wirkung auf andere Frauen steht im Mittelpunkt des neuen Buchs „Swiftynomics. How women mastermind and redifine our economy“ von Missy L. Heggeness.

Es untersucht anhand Swifts Aufstieg und anderer Stars wie Beyoncé, Dolly Parton oder Reese Witherspoon das komplexe wirtschaftliche Leben gewöhnlicher amerikanischer Frauen. „Ich denke, die Art und Weise, wie sie ihre Karrieren aufgebaut und gestaltet haben, bietet anderen Frauen Beispiele und Chancen, aus denen sie lernen können – oder die sie in ihren eigenen Stil integrieren können, während sie sich durch ihr eigenes Leben und ihre eigenen Karrieren bewegen“, schreibt Heggeness.

Swiftynomics. Misty L. Heggeness, 256 S., 23,19 € (nur auf Englisch erhältlich), er-

scheint am 27. Jänner.

Für Heggeness selbst ist das Buch ein Versuch, jahrzehntelange Ausgrenzung von Frauen im Bereich der Wirtschaft zu umgehen bzw. zu überwinden. „Es geht darum, den wirtschaftlichen Wert zu verstehen, den Frauen für die Gesellschaft mitbringen – etwa im Hinblick auf Wirtschaftswachstum und Entwicklung“, sagte Heggeness in einem Interview. Dabei bezieht sie sich vor allem auf unbezahlte Arbeit, die noch immer größtenteils von Frauen geleistet werde und für die Gesamtwirtschaft von zentraler Bedeutung ist.