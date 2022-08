BRP-Rotax startete Wiederanlauf-Prozess nach Cyberattacke

Beim Motorenhersteller BRP-Rotax in Gunskirchen (Bezirk Wels-Land) lĂ€uft nach einer Cyberattacke der Betrieb wieder an. Der kanadische Mutterkonzern Bombardier Recreational Products mit Sitz in Valcourt (QuĂ©bec) ist am 8. August Ziel eines böswilligen Cyberangriffs geworden. "Das gesamte BRP-Team arbeitet derzeit mit UnterstĂŒtzung externer Expert:innen daran, alle internen Systeme aus den Sicherungskopien wiederherzustellen", teilte BRP via Presseaussendung am Dienstag mit.

In Gunskirchen waren die Server vorigen Dienstag heruntergefahren worden. Mit Anfang dieser Woche wĂŒrde wie im restlichen Konzern auch alles Schritt fĂŒr Schritt wieder hochgefahren, hieß es. BRP bestĂ€tigte, dass die Schadsoftware ĂŒber einen Drittanbieter eingeschleust wurde und dass die Auswirkungen des Cyberangriffs auf die internen Systeme des Unternehmens beschrĂ€nkt seien.

"Zum gegenwĂ€rtigen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise darauf, dass Kundendaten vom Angriff betroffen waren", so das Unternehmen. Man gehe aktuell davon aus, dass die Auswirkungen dieses Vorfalls aus Datenschutzsicht begrenzt sein dĂŒrften. "Sollten weitere Untersuchungen zu anderen Erkenntnissen fĂŒhren, kontaktiert BRP die betroffenen Personen oder Unternehmen direkt."