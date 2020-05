Britisches Gemüse: Verbogen aber gefragt

Dadurch, dass die britischen Konsumenten neuerdings auch zu schief gewachsenes Obst und Gemüse kaufen, senden sie ein klares Signal, dass sie auch Ware wollen, die keinen Schönheitswettbewerb gewinnen würde, aber trotzdem gut schmeckt, sind nicht nur britische Bauernvertreter voll des Lobes. Der britische Guardian berichtete, dass in anderen Jahren bis zu 40 Prozent einzelner Gemüse- und Obstsorten wegen Schönheitsfehlern weggeworfen wurden, noch bevor sie in den Handel kamen.

In Österreich hat es eine solche Aktion bisher nicht gegeben. „Die Leute wollen einwandfreie Ware“, stellt Nicole Berkmann, Sprecherin von Spar Österreich, klar. Eingekauft wird schließlich auch mit den Augen und wenn der Kunde die Wahl hat, greift er zur 1a-Ware. Freilich hat der Schönheitswahn in der Obst- und Gemüseabteilung auch seinen – versteckten – Preis. Wenn viel Ware im Handel unverkäuflich ist, müssen jene Lebensmittel, die es in die Geschäfte schaffen, entsprechend teurer verkauft werden. Das treibt das Preisniveau, wissen Branchenkenner.

Denn nur ein Teil der zu wenig schönen Karotten, Erdäpfel und Tomaten könne noch an die Industrie geliefert werden. „Krumme Gurken können so gut wie gar nicht an die Gastronomie oder Industrie verkauft werden. Die Betriebe schälen die Gurken vollautomatisch mit Maschinen und können krumme Gurken damit nicht verarbeiten“, erklärt Gerald König, Vorstand von LGV-Frischgemüse. In Großbritannien hätte man aus der Not eine Tugend gemacht.