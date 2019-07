Brisante Studie: 97 Prozent der Haushaltshilfen schwarz bezahlt

Haushaltshilfen haben 2018 in Österreich zu 97 Prozent "schwarz" gearbeitet, also ohne Anmeldung bei der Sozialversicherung, berichtete der Branchenradar am Dienstag. Jeder siebente österreichische Haushalt hat sich im vergangen Jahr zumindest einmal die Unterstützung einer Haushaltshilfe geholt.

Für die fehlende Anmeldung bei der Sozialversicherung gibt es mehrere Gründe, so der Branchenradar. Zum einen werde Putzen eher als informelle "Nachbarschaftshilfe", nicht als vollwertige Dienstleistung gesehen, auch die Bezahlung erfolge "unbürokratisch" in bar. Zum anderen seien auch Haushaltshilfen selbst oft nicht an einer Anmeldung bei der Sozialversicherung interessiert, entweder weil der Putzdienst lediglich als Nebenjob zusätzlich zu einem anderen Dienstverhältnis ausgeübt wird, oder weil neben staatlicher finanzieller Unterstützung nur bis zu einem bestimmten Schwellenwert dazuverdient werden darf.

760 Millionen Euro für Haushaltshilfen

Insgesamt haben die österreichischen Haushalte 2018 6,2 Mrd. Euro für häusliche Dienste ausgegeben. Davon entfallen 760 Mio. Euro auf Haushaltshilfen, 390 Mio. auf Gartenpflege und 157 Mio. auf Kinderbetreuung im eigenen Haushalt, etwa durch Babysitter. Alten- und Behindertenpflege machte jedoch mit knapp 4,9 Mrd. Euro den größten Teil der Ausgaben aus. Rund zwei Drittel davon wurde durch staatliche Unterstützungen finanziert, immerhin 1,85 Mrd. bezahlten die Österreich somit privat.