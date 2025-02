Brisante Pleite einer Beteiligungsfirma eines Ex-FPÖ-BZÖ-Funktionärs

Über das Vermögen der Zukunftsland Holding GmbH , FN 64262d, ist am Freitag am Handelsgericht in Wien ein Konkursverfahren eröffnet worden. Das bestätigt Günther Moser von Creditreform dem KURIER. Laut Wirtschaftscompass ist Herr Harald Fischl Gesellschafter (99,8 Prozent) und Geschäftsführer der Zukunftsland Holding GmbH. Rund 25 Gläubiger sind betroffen.

Die Insolvenzursachen

„Die Zukunftsland Holding GmbH besitzt Anteile an 11 Tochterunternehmen im In- und Ausland, hierzu zählt auch die Harald Fischl Mallorca S.L. Im Eigentum dieses Tochterunternehmens steht u.a. eine Luxusimmobilie auf Mallorca mit 98.000 m², Schätzwert zirka drei Millionen Euro“, heißt es weiters. "Wegen der internationalen Immobilienkrise verzögert sich der Verkaufsprozess bei der Liegenschaften, ein Veräußerungspreis deutlich unter Marktwert ist nicht hinzunehmen. Dasselbe gilt für den inländischen Immobilienbesitz der Schuldnerin, hier stehen u.a. Grundstücke in Fürstenfeld (Steiermark) und in der Himbergerstraße (1100 Wien) zum Verkauf.“