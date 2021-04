Brigitte Ederer für ams-Aufsichtsratsposten vorgeschlagen

Der Vertrag des Chefs des steirischen Sensorherstellers ams, Alexander Everke, ist um weitere drei Jahre verlängert worden. Diese Aufsichtsratsentscheidung hat das börsennotierte Unternehmen am Freitagabend bekanntgegeben. Für den erweiterten Aufsichtsrat hat das Gremium für die kommende Hauptversammlung die frühere Siemens-Österreich-Chefin Brigitte Ederer sowie Margarete Haase als Kandidatinnen nominiert.

Haase ist Mitglied des Aufsichtsrats der seit kurzem der ams gehörenden Osram AG. Ederer war vor ihrer Siemens-Laufbahn für als Politikerin für die SPÖ tätig, unter anderem als EU-Staatssekretärin im Bundeskanzleramt.

In einer Aussendung des Konzerns heißt es zu den beiden vorgeschlagenen Kandidaten: "Brigitte Ederer zeichnet sich durch ihre umfangreiche Erfahrung und leitende Positionen in großen internationalen Konzernen aus, darunter als CEO der Siemens AG Österreich, als Vorstandsmitglied der Siemens AG und als langjähriges Mitglied verschiedener Aufsichtsräte. Dr. Margarete Haase bringt ebenso breitgefächerte Managementerfahrung als Finanzvorstand in namhaften deutschen Industrieunternehmen sowie als Aufsichtsrätin und Leiterin des Prüfungsausschusses der OSRAM Licht AG (OSRAM) ein."