„Brauchen dringend ein Notfallpaket fürs Klima

Zwei Jahre, in denen nichts möglich ist: keine Neuaufträge, keine Investitionen. Die Unternehmen, die im Bereich erneuerbare Energien in Österreich arbeiten, sind in Aufruhr. „Wenn die Übergangsregierung nicht rasch Gesetze zur Förderung der Ökoenergien erlässt und eine Klimastrategie bis 2030 festlegt, wird es für Branche eng“, sagt Florian Maringer, Geschäftsführer des Verbandes erneuerbare Energien Österreich. Thomas Becker, Chef der Solarenergiefirma ATB Becker PV rechnet mit Geschäftsrückgängen von 30 Prozent in der Fotovoltaik. Ähnliches könnte in anderen Ökoenergie-Bereichen passieren. Von den 7,3 Milliarden Euro Jahresumsatz der Branche, die 42.500 Menschen beschäftigt, könnte einiges wegfallen.