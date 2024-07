Brandgefahr: Weltweiter Rückruf von 24.000 Chrysler Pacifica

Der Autohersteller Stellantis ruft weltweit rund 24.000 Plug-in-Hybrid-Minivans vom Typ Chrysler Pacifica wegen Brandgefahr zurück. Die Besitzer wurden aufgefordert, bis zur Behebung eines möglichen Defekts das Auto nur im Freien und nicht nah an Gebäuden zu parken.

Stellantis seien sieben Vorfälle mit Autos bekannt, die abgestellt gewesen seien und einige, die sich während des Aufladens ereignet hätten, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Seltene Normabweichung

Vier Personen hätten zudem über Symptome berichtet, die mit einer Rauchinhalation einhergegangen seien. Stellantis zufolge stehen die Vorfälle im Zusammenhang mit einer seltenen Normabweichung in einzelnen Zellen des Akkupacks. Das Risiko verringere sich, wenn der Ladezustand der Batterie erschöpft sei, hieß es. Besitzern werde zudem geraten, von einem erneuten Aufladen der Batterie abzusehen.

Stellantis arbeite an einem Software-Update, mit dem die Anomalie erkannt werden solle. Sollte sie dann in den Fahrzeugen gefunden werden, würden dort neue Batterien eingebaut. Betroffen seien die Modelljahre 2017 bis 2021. Rund 19.500 der etwa 24.000 infrage kommenden Fahrzeuge seien in den USA zugelassen.