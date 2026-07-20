Schweizer Volenergy übernimmt BP-Tankstellennetz in Österreich

Das Schweizer Energieunternehmen Volenergy übernimmt das österreichische Tankstellen- und Ladesäulennetz des britischen Energiekonzerns BP. Die Vereinbarung umfasst 250 BP-Tankstellen, von denen rund 115 im Eigentum des Unternehmens sind und der Rest im Franchise-Modell betrieben wird, wie BP am Montag mitteilte. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Die Marke BP soll von Volenergy hierzulande weitergeführt werden.

Von den 250 BP-Tankstellenstandorten in Österreich sind rund 115 im Eigentum des Unternehmens und werden im Franchise-Modell betrieben. BP ist Eigentümer der Tankstellen und Franchise-Nehmer tragen die operative Verantwortung im Tagesgeschäft. Die übrigen Standorte werden laut BP nach anderen Modellen betrieben, darunter eigentümergeführte Standorte oder unbemannte unternehmenseigene Standorte.