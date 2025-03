BP will Tankstellen-Netz in Österreich verkaufen

Der britische Ölkonzern BP will sein Tankstellen-Netz in Österreich noch in diesem Jahr verkaufen. Bis Ende des dritten Quartals wolle man einen Käufer für die mehr als 260 Tankstellen-Standorte, die E-Ladestationen und das mit BP Österreich verbundene Flottengeschäft sowie die Anteile an der Betreibergesellschaft des Terminal Linz gefunden haben, teilte BP am Donnerstag mit.