Boxenstopp bei der Art Basel

Ja, sie sind durchaus spannend, die ausgestellten Bratpfannen, Kochtöpfe und Marmeladengläser. Der Künstler Reto Pulfer (Galerie Balice Hertling, Paris) hat sie auf einem Drahtgestell drapiert, wie man es in Haushaltswarenhandlungen findet. Ist das nun Kunst? Den tieferen Sinn, es tut mir wirklich leid, verstehe ich nicht.

Das Werk "Tragedy" der Künstlerin Nina Beier? Für mich wirklich eine Tragödie. Ein ausrangierter Perserteppich in einem dunklen Raum, der in der Mitte mit einem Spot ausgeleuchtet ist. Der Begleittext: "Die Künstlerin ladet Hundebesitzer ein, ihre Lieblinge in der Mitte hinlegen zu lassen. Die sollen dann so tun als ob und sich tot stellen." Das ist also nun der künstlerische Gedanke dahinter? Offensichtlich, ja. Keine Angst ich bin nicht verloren. Und ja, selbst mir sagt und bringt Kunst etwas. Werke wie etwa die Bilder der New Yorker Tilton Gallery von Njideka Akunyili oder etwa die Bilder des amerikanischen Künstlers Alex Katz (Galerie Ropac, Salzburg) sind auch für mich ein Highlight. Ausdrucksstark, klar und inspirierend.