Bosch-Österreich-Chef: „Diesel und Benzin nicht totreden“

Auftragsrückgänge gibt es auch bei Bosch Rexroth in Linz. Besser sei die Auslastung im Industriekessel-Werk in Bischofshofen/ Salzburg. Hier sowie in der Forschung & Entwicklung in Wien, wo rund 1.000 Mitarbeiter beschäftigt sind, gebe es auch keine Kurzarbeit. Zuversichtlich ist Weinwurm für das Geschäft mit Elektrowerkzeugen, Haus- und Gartengeräten: „Seit Mai erholt sich das Geschäft langsam. Ich bin optimistisch, dass der Juni im Vertrieb wieder anzieht“. Um Kosten zu sparen, setzt Bosch neben Kurzarbeit auch auf einen freiwilligen Gehaltsverzicht bei Fach- und Führungskräften in Form von unbezahlten Urlaubstagen.