Boris Vujčić wird neuer EZB-Vizepräsident

Der Kroate Boris Vujčić wird neuer Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB). Das beschlossen die EU-Staats- und Regierungschefs bei einem Gipfeltreffen in Brüssel abschließend. Der 61-Jährige soll den Posten am 1. Juni für acht Jahre antreten. Zuvor hatten sich die Finanzminister der Länder mit der Gemeinschaftswährung Euro für Vujčić ausgesprochen.

Der Posten wird frei, weil der aktuelle Vizechef der EZB, der Spanier Luis de Guindos, Ende Mai planmäßig aus dem Amt scheiden wird. Bisher steht Vujčić Kroatiens Notenbank vor. Deutschland habe die Nominierung des Kroaten unterstützt, hieß es nach der Entscheidung der Finanzminister.