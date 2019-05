Boilerhersteller Austria Email: Gebäudesanierungen gezielter fördern

40 Prozent des Primärenergieverbrauchs stecken in Gebäuden

"30 Prozent der Emissionen kommen aus dem Gebäudebestand", so Hagleitner, "und 40 Prozent des Primärenergieverbrauchs stecken in Gebäuden, und da vor allem im Heizungs- und Warmwasser-Bereich." Hier könnte man mit steuerlichen Anreizen Beschäftigungsimpulse setzen, auch um einer Konjunkturabkühlung entgegenzuwirken und die Haushalte zu entlasten. In der Wohndiskussion werde immer darauf hingewiesen, dass die Mieten sehr hoch seien und dass das an der Gier der Vermieter und Eigentümer liege. "Die Wirklichkeit ist, dass vor allem Gebühren, Abgaben und Betriebskosten gestiegen sind." Das wäre auch ein Hebel, Wohnen im Gebäudebestand leistbarer zu machen, "weil über Neubau wird's nicht möglich sein".