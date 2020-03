Börsen starten mit Gewinnen, Ölpreis steigt

An der Frankfurter Börse begann der Aktienhandel mit Gewinnen, ebenso in Wien und anderen europäischen Aktienmärkten. Der DAX in Frankfurt zog um knapp vier Prozent an, der ATX in Wien um zwei Prozent. Auch der Ölpreis erholte sich nach dem enormen Preisverfall der vergangenen Tage. Er kletterte im Morgenhandel wieder über die 30 Dollar-Marke.

Auslöser für die Trendumkehr an den Börsen ist die Hoffnung auf einen Impfstoff gegen das Coroanvirus. In Seattle hat am Montag der erste Test mit einem Imstoff an Menschen begonnen. Und in Deutschland meldete die Bio-Pharmafirma BioNTech zusammen mit der chinesischen Fosun Pharma und dem US-Konzern Pfizer die Entwicklung einer möglichen Behandlung für Personen, die mit dem Virus infiziert sind. Die Tests an Menschen sollen Ende April starten.

An den Börsen werden heute zudem mit Spannung eine Reihe von Wirtschaftsdaten erwartet. Eurostat wird die Bautätigkeit in Europa veröffentlichen. Zudem wird das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung die Daten über die aktuelle Einschätzung der Lage in Europa bekannt geben.