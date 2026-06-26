Börsenpremiere für Grazer Atomkraft-Vision

Die Atomkraft feiert in Europa Renaissance. Künftig nicht nur in Form herkömmlicher Reaktoren, sondern auch mittels kleiner modularer Einheiten, „Small Modular Reactors“ (SMR) genannt. Die EU stellt für die Entwicklung und Herstellung dieser neuen Gattung an Reaktoren 200 Millionen Euro bereit. Nicht nur Großkonzerne arbeiten daran, sondern auch zahlreiche Start-ups. Darunter auch das Grazer Unternehmen Emerald Horizon. Dabei verfolgen die Firmengründer Florian Wagner und Philipp Pölzl jedoch einen anderen Zugang.

„SMRs sind kaum günstiger als normale Reaktoren“, sagt CEO Wagner im KURIER-Gespräch, weil sie nur kleiner, aber technisch ident seien. Der Ansatz von Emerald Horizon ist ein anderer: Es baut auf eine Kombination aus Batterie- und Wärmespeicher im Verbund mit einem thoriumbasierten Reaktor. Thorium gilt als sicherer als Plutonium, ist allerdings teurer bei der Umwandlung in spaltbares Material.

Wagner ist überzeugt, dieses Problem lösen zu können. Noch heuer soll der für das System benötigte Elektrizitätsspeicher fertig entwickelt sein, nächstes Jahr der Hitzespeicher und 2029 der Prototyp des Reaktors zum Laufen gebracht werden. 2030/31 soll dann die Serienproduktion starten. Erst dann ist mit Einnahmen zu rechnen. Im Vorjahr schrieb das vor sieben Jahre gegründete Unternehmen einen Verlust von 768.000 Euro.

Um Risiko und Aufwand zu reduzieren, wird mit dem niederländischen Konzern VDL zusammen gearbeitet. „Sie entwickeln gemeinsam mit uns, kümmern sich um den Bau und den Vertrieb. Daher brauchen wir nur ein kleines Team in Österreich“, sagt Wagner. Daher brauchen wir nur ein kleines Team von rund 50 Mitarbeitern in Österreich“, sagt Wagner.

Für die nächsten Schritte wird Kapital benötigt. Im November des Vorjahres gab es eine größere Kapitalrunde, bei der mehr als 60 Investoren einige Millionen Euro bereits gestellt haben. Weitere rund 220 Millionen Euro sollen noch folgen.