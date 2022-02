Börse aktuell: Wirtschaftskrieg gegen Russland nimmt Fahrt auf

Das Dekret tritt morgen, Dienstag, in Kraft. Offenbar soll so ein weiterer Verfall des russischen Rubels verhindert werden.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat seinen Bürgern den Transfer von Devisen ins Ausland verboten. Schulden im Ausland dürften nicht mehr beglichen werden, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Präsidenten-Dekret, das auf der Seite des Kremls veröffentlicht wurde. Auch auf im Ausland eröffnete Konten darf kein Geld mehr überwiesen werden.

Der Start der regulären Produktion in der Tesla-Fabrik im deutschen Grünheide nahe Berlin rückt näher. Das Genehmigungsverfahren befinde sich in der "finalen Phase", sagte eine Sprecherin des Landesumweltministeriums von Brandenburg. Einen konkreten Termin gibt es noch nicht. Das Werk ist nahezu fertig errichtet, wegen der fehlenden Baugenehmigungen konnte man die Produktion noch nicht anlaufen lassen. Da Tesla ursprüngliche Pläne um eine Batteriefabrik erweiterte, wurden die Baupläne im Sommer erneut für die Öffentlichkeit ausgelegt und Einwände konnten eingereicht werden. Derzeit arbeitet Tesla an der Fabrik nur auf Basis vorläufiger Baugenehmigungen.

Der britische Pharmakonzern GlaxoSmithKline (GSK) will seine Konsumgütersparte im Juli als Abspaltung an die Börse bringen. Die neue Firma mit dem Namen Haleon soll mittelfristig ein organisches Umsatzwachstum von 4 bis 6 Prozent jährlich erreichen. Laut Mitteilung hatte die Konsumgütersparte im vergangenen Jahr mit Marken wie Voltaren, Panadol und Sensodyne einen Umsatz von 9,5 Mrd. britische Pfund (11,4 Mrd. Euro) erzielt. Für GSK sei die Abspaltung die größte Veränderung der vergangenen 20 Jahre, sagte Konzernchefin Emma Walmsley. Die Haleon-Aktionäre sollen anfänglich mit einer Gewinnausschüttung am unteren Ende der Zielspanne von 30 bis 50 Prozent rechnen können.

Der japanische Autokonzern Toyota muss wegen eines mutmaßlichen Cyberangriffs gegen einen heimischen Zulieferer alle seine Produktionsbänder in Japan vorübergehend stoppen. Wie der Branchenprimus am Montag bekanntgab, war es bei dem Zulieferer Kojima Industries zu einem Ausfall des Computersystems gekommen. Vermutet werde ein Cyberangriff. Toyota werde alle seine 28 Produktionslinien an 14 Fabrikstandorten stoppen. Die Maßnahme gelte vorerst für einen Tag.

