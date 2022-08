Börse aktuell: Porr baute Gewinn zum Halbjahr deutlich aus

Gegen 12.15 Uhr schrieb der Euro-Stoxx-50 ein Minus von 1,78 Prozent auf 3.539,42 Punkte. In Frankfurt notierte der DAX 1,20 Prozent tiefer bei 12.815,64 Zählern. In London bleibt die Börse an diesem Montag feiertagsbedingt geschlossen.

Am Freitag hatten die europäischen Börsen bereits klare Abgaben verzeichnet, noch deutlicher war es im späten Handel für die US-Börsen bergab gegangen. Auch die Fernost-Börsen schlossen überwiegend klar in der Verlustzone. Der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, hatte in seiner Rede beim Notenbanker-Treffen in Jackson Hole einem möglichen Ende der geldpolitischen Straffung in naher Zukunft eine klare Absage erteilt.

Belastend wirkten am Freitag zudem Berichte, dass einige Ratsmitglieder der EZB im September einen Zinsschritt um 0,75 Basispunkte befürworten. Die Volkswirte der Commerzbank sehen damit die Warscheinlichkeit gestiegen, dass der von ihnen erwartete Zinsschritt von 50 Basispunkten im September übertroffen wird. So argumentierte EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel, dass die EZB auch mit dem Risiko einer Rezession energisch gegen die Inflation vorgehen müsse. Hierzu könnte am Nachmittag die Rede des EZB-Chefvolkswirtes Philip Lane weiter Hinweise geben.

Mit Blick auf die Branchen gab es an diesem Montag keine Gewinner. Die geringsten Abschläge verzeichneten die defensiven Telekommunikationswerte, der entsprechende Euro-Stoxx Subindex verschlechterte sich um 0,3 Prozent. Deutlicher bergab ging es für die zinssensiblen Technologiewerte. Im Euro-Stoxx-50 verbuchten die Aktien des Index-Schwergewichts ASML minus 3,3 Prozent. Noch steiler ging es für die deutsche Infineon um 4,1 Prozent bergab.

Im DAX notierte wie bereits am Freitag lediglich Porsche Automobil mit plus 2,9 Prozent im grünen Bereich. Die Anteile an Volkswagen gaben hingegen 0,1 Prozent ab. Am Freitag war bekannt geworden, dass die Bewertung der Luxus-Tochter Porsche AG im Vorfeld des Börsengangs trotz des derzeit schwierigen Marktumfeldes bei bis zu 85 Milliarden US-Dollar liegen könnte.

Bayer verloren 2,7 Prozent, nachdem veröffentlichte Studiendaten zum Gerinnungshemmer Asundexian Experten zufolge enttäuscht hatten.