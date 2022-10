Börse aktuell: Erdgas-Preise auf tiefstem Stand seit Juni

Heute, 11:42 AM | Anita Kiefer

Adidas schüttet 1,5 Mrd. Euro aus Reebok-Verkauf aus Adidas hat aus dem Verkauf der US-Marke Reebok 1,5 Mrd. Euro über einen Aktienrückkauf an seine Aktionäre weitergereicht. Das zweite Rückkaufprogramm in diesem Jahr sei damit abgeschlossen, teilte der fränkische Sportartikelkonzern am Montag mit. Adidas hatte Reebok für bis zu 2,1 Mrd. Euro an den US-Konzern Authentic Brands verkauft. Bereits zu Jahresbeginn hatte Adidas Aktien für 1 Mrd. Euro am Markt erworben. Der Großteil davon - 12,1 Millionen Stück - soll eingezogen werden. Dem Aktienkurs haben die Rückkaufaktionen allerdings nicht auf die Sprünge geholfen: Er war in der vergangenen Woche auf ein Sechseinhalb-Jahres-Tief von 107,46 Euro gefallen. Vor knapp einem Jahr notierte die Adidas-Aktie noch bei 300 Euro.