Börse aktuell: BMW bereitet sich auf schwieriges zweites Halbjahr vor

Gestiegene Kosten für Energie, Rohstoffe und Logistik haben die Geschäftsentwicklung des oberösterreichischen Textilkonzerns Lenzing im ersten Halbjahr beeinträchtigt. Das Periodenergebnis sank um rund ein Viertel auf 72,3 Mio. Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) verringerte sich im Vergleich zur Vorjahresperiode um 13,3 Prozent auf 188,9 Millionen. Die operativen Ziele für das Gesamtjahr bleiben aber aufrecht.

Die Ergebnisentwicklung spiegle "die Kostenentwicklung an den globalen Energie- und Rohstoffmärkten, von der die gesamte verarbeitende Industrie betroffen war, wider", so der Faserhersteller in einer Aussendung. So hätten sich die Energie-, Rohstoff- und Logistikkosten in der Berichtsperiode noch einmal drastisch erhöht. Dennoch gehe man davon aus, dass EBITDA im Gesamtjahr deutlich über dem Niveau aus dem Gesamtjahr 2021 liegen werde. Im vergangenen Jahr war ein EBITDA von 362,9 Mio. Euro erzielt worden.