BMW Österreich 2019 mit Zuwächsen

BMW blickt in Österreich einmal mehr auf ein starkes Jahr zurück. Einziger Wermutstropfen war der deutliche Rückgang bei der Produktion von Dieselmotoren. Dafür verkauften sich die Benzinmotoren umso besser, und auch bei den Zulassungszahlen trotzten die Bayern hierzulande dem rückläufigen Zulassungstrend. "Wir sind mit 40 Prozent Marktanteil im Premiumsegment klar die Nummer eins", so BMW.

Der Umsatz der BMW Group in Österreich legte im Vorjahr gegenüber 2018 um fünf Prozent auf 6,9 Mrd. Euro zu, der Löwenanteil entfiel dabei auf das Motorensegment mit 3,7 Mrd. Euro (plus zwei Prozent, Benzinmotor plus 17 Prozent, Dieselmotor minus 15 Prozent).