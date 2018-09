Blaue Weichenstellungen für den ÖBB-Vorstand

Eineinhalb Tage lang ging der Aufsichtsrat der ÖBB-Holding diese Woche in Klausur. Am zweiten Tag waren auch die Belegschaftsvertreter dabei. Der Mittwoch schloss mit einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung. Unter Allfälliges standen Vorstandsangelegenheiten. Galt es doch, die Weichenstellungen für Arnold Schiefer vorzubereiten.

Das ging dann rasch, die Sitzung dauerte nur 15 Minuten.

Noch-Finanzvorstand Josef Halbmayr wird sich, wie berichtet, aus privaten Gründen vorzeitig zurückzuziehen. Der 62-Jährige wollte ursprünglich mit Jahresende 2018 gehen, wird aber die Erstellung der Bilanz 2018 noch unterstützen und erst mit 31. März 2019 abtreten.

Am 1. April soll Arnold Schiefer, derzeit Vorsitzender des Holding-Aufsichtsrates, in den Vorstand wechseln. Die offizielle Ausschreibung startet zwar erst in den nächsten Wochen, doch im blau dominierten Verkehrsministerium ist bereits jetzt fix, dass Schiefer den Job bekommen soll. Er muss sich nur noch bewerben. Alle Beteiligten gehen davon aus, dass dies der Fall sein wird. Der Manager ist für die Position top qualifiziert, er war bereits im Vorstand der Rail Cargo und der ÖBB-Infrastruktur.

Die Geschäftsverteilung im Holding-Vorstand wird zugunsten von Schiefer geändert, der derzeit im Vorstand der Heta Asset Resolution noch die letzten Aktiva der Kärntner Hypo verkauft. Schiefer wird bei der Bahn neben den Finanzen auch den Personalbereich übernehmen. Jährlich müssen rund 2000 Eisenbahner neu aufgenommen werden, in den nächsten Jahren werden sich 10.000 ÖBBler in die Pension verabschieden.