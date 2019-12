Blackrock gründet Joint Venture in China

Der US-Vermögensverwalter Blackrock und der singapurische Staatsfonds Temasek gründen Insidern zufolge ein Gemeinschaftsunternehmen mit der China Construction Bank ( CCB). An dem Joint Venture für die Vermögensverwaltung hielten Blackrock und Temasek die Mehrheit, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Eine entsprechende Absichtserklärung sei unterzeichnet worden. Von CCB und Temasek war keine Stellungnahme zu erhalten, Blackrock lehnte eine Stellungnahme ab.

Die chinesische Regierung treibt die Öffnung des Finanzmarkts voran. Durch eine Kooperation mit chinesischen Banken erhalten westliche Vermögensverwalter Zugriff auf das riesige Vertriebsnetz der Geldhäuser in der Volksrepublik. Erst am Freitag erhielt der Blackrock-Konkurrent Amundi grünes Licht, um gemeinsam mit der Bank of China ein Gemeinschaftsunternehmen in der Vermögensverwaltung zu gründen. Die Franzosen werden die Mehrheit an diesem Joint Venture halten.