Bittere Pleite des Fußballvereins Donawitzer Sportverein (DSV) Leoben

„Laut Insolvenzantrag sei es zwar im Zuge der Insolvenz der DSV Leoben Profispielbetrieb GmbH zu Spar- und Reorganisationsmaßnahmen im nunmehr antragstellenden Verein gekommen, dennoch seien „nicht zuletzt aufgrund der Geschäftsgebarung der […] hiefür verantwortlichen Personen“ erhebliche Verbindlichkeiten verblieben. Insbesondere führte eine Prüfung der Lohnabgaben und Beiträge durch die Finanzbehörde zu Nachforderungen in der Höhe von rund 706.000 Euro", teilt der AKV mit. „Hinzutreten weitere Verbindlichkeiten aus dem seinerzeitigen Profispielbetrieb, die auf den Verein übergewälzt wurden und für welche dieser nunmehr haftet.“

Die Rede ist vom „Donawitzer Sportverein (DSV) Leoben“. Er hat mit am Montag laut AKV und KSV1870 einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung am LG Leoben eingebracht. Zwei Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen. Den Gläubigern wird eine Quote in Höhe von 30 Prozent zahlbar binnen zwei Jahren angeboten.

„Nachdem bereits über die DSV Leoben Vermarktung GmbH und die DSV Leoben Profispielbetrieb GmbH Insolvenzverfahren eröffnet worden waren und auch hinsichtlich des nunmehr antragstellenden Vereins ein Gläubigerantrag anhängig war, hat dieser seine Überschuldung eingestanden und den Insolvenzantrag eingebracht“, so der AKV.