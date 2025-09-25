Bittere Pleite der Betreiberin einer bekannten Wiener Nobel-Bar

„Reichhaltige Auswahl an internationalen Uralt- und Edeldestillaten, über 300 Cocktails, Cognacs, große Gin-, Rum- , Wodka- und Whisk(e)y-Auswahl; Barkeeper aus aller Welt; Speisen aus dem Restaurant Livingstone nebenan; Klimaanlage; Hunde nicht erlaubt; Rent Planter's Club Mobilbar: Cocktails und Ausstattung inkl. Service des Clubs (für bis zu 500 Pers.)“, schreibt die Wiener Stadtzeitung Falter über die Planter’s Bar und das angeschlossene Restaurant Livingstone in der Wiener Zelinkagasse 4. Doch die bisherige Betreiberin der Gastrolokale, die DAKS Gastro GmbH, musste das Handtuch werfen. Am 18. September 2025 hat sie einen Insolvenzantrag gestellt. Das bestätigen die Gläubigerschutzverbände Creditreform und KSVB1870 dem KURIER. Acht Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.

Der Hintergrund Die Gesellschaft war im Jänner 2025 von den geschäftsführenden Gesellschaftern Alexander Krankl und Daniel Sulzbacher übernommen worden. „Das Restaurant war bereits geraume Zeit vor der Übernahme geschlossen“, heißt es im Antrag. „Das Unternehmen startete ohne Eigenkapital. Es konnte jedoch in den ersten sieben Monaten mit 14 Mitarbeitern insgesamt 783.000 Euro erwirtschaftet werden.“ Doch der Pachtvertrag war mit 30. Juni 2025 befristet. Die Verhandlungen über eine Verlängerung des Pachtvertrages sind „entgegen der Erwartung der Geschäftsführung“ gescheitert. Zugleich musste die Betreiberin die umsatzschwachen Sommermonate überbrücken. Dadurch erhöhten sich die Schulden letztlich auf 240.000 Euro.