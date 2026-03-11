Bitpanda steigert Umsatz und Nutzerzahlen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Um Kryptowährungen ist es aktuell nicht besonders rosig bestellt. Seit Oktober haben sie deutlich an Wert verloren. Dem österreichischen Handelsplatz Bitpanda konnte das bisher wenig anhaben. Das Wiener Unternehmen, das laut Branchengerüchten noch heuer an die Frankfurter Börse will, ist im vergangenen Jahr weiter gewachsen. Am Mittwoch vermeldete Bitpanda für 2025 einen bereinigten Umsatz (Adjusted revenue) von 371 Mio. Euro und damit ein Plus von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Adjusted EBITDA) betrug 13 Mio. Euro. Im Jahr davor waren es noch 52 Mio. Euro gewesen. Die Nutzerzahlen stiegen von 5,9 Mio. im Jahr 2024 auf 7,4 Mio. im vergangenen Jahr. 2025 war das Unternehmen in Großbritannien gestartet.

Erweitert werden konnte auch die Zahl der Partner, die Technologie des österreichischen Krypto-Platzhirschen nutzen. In Europa stieg sie von 9 auf 16. Auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Lateinamerika und in Asien konnten Partner gewonnen werden. 2025 sei ein Jahr der "ambitionierten Beschleunigung" gewesen, wird Bitpanda-CEO Lukas Enzersdorfer-Konrad in einer Unternehmensaussendung zitiert. Man habe ein starkes Umsatzwachstum erzielt, strategische Investitionen getätigt und Bitpanda auch als wachsenden Anbieter von Marktinfrastruktur positioniert.