Krypto-Plattform Bitpanda wirbt mit Austro-Hollywood-Größe

Die Krypto-Handelsplattform Bitpanda erweitert ab dem 29. Jänner das Anlageangebot für Kundinnen und Kunden. Nutzer der Investment-App können künftig in Aktien, Kryptowährungen und ETFs investieren, teilte Bitpanda am Mittwoch mit. Das in Wien ansässige Unternehmen wird nach Eigenangaben ein Sortiment von rund 8.000 Aktien und 2.500 ETFs anbieten, darunter Krypto- und Edelmetall-Angebote. Für Nutzer in Österreich und Deutschland soll es in der Investment-App ab Ende Jänner eine Steuerabzugsfunktion geben.

Markenbotschafter der Produkterweiterung wird Oscar-Preisträger Christoph Waltz. Die Kampagne soll über mehrere Kanäle hinweg ausgerollt werden. Zuletzt war Waltz als Vampirkiller in "Dracula" auf Netflix zu sehen.