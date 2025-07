Rekordhoch beim Bitcoin: Was steckt hinter dem Monsterhype?

Der US-Kongress berät in dieser Woche - genannt Kryptowoche - gleich über mehrere Gesetzesvorlagen für den Kryptosektor.

„Das Halving wirkt sich 12 bis 18 Monate später aus und hat auch in der Vergangenheit zu großen preissteigenden Effekten geführt“, so Schleifer. Auch sei der Juli historisch immer ein starker Kryptomonat.

Er sieht auch das letzte „Halving“ vom April 2024 als Treiber. Dabei wird in regelmäßigen Abständen die Menge der in einem bestimmten Zeitraum ausgegebenen Bitcoin automatisch halbiert, um Inflation zu verhindern.

Auch Börsekonzerne decken sich derzeit mit Krypos ein. „Wie auch am Aktienmarkt ist auch bei den Kryptos aktuell die Risikobereitschaft wieder da“, analysiert Manuel Schleifer , Aktienmarktstratege der Raiffeisen International (RBI) .

Auslöser ist die lockere Krypto-Politik von Donald Trump, der die USA zur Bitcoin-Supermacht machen will. Die Aussicht auf ein liberaleres Umfeld sorgt für Jubelstimmung bei Spekulanten und versetzte auch institutionelle Anleger in Kauflaune, die sich bisher mit riskanten Assets zurückhielten.

3. Welche Risiken birgt ein deregulierter Kryptomarkt?

Große. Kritiker warnen davor, dass mit einer Deregulierung Betrügern wieder Tür und Tor öffnet und damit den Versuch einer Branche, seriöser und professioneller zu agieren, konterkariert.

Auch gebe es niemanden mehr, der auf eine Stopp-Taste drücken könnte, falls die Blase mit einem großen Knall platzt. Die Schockwellen auf den gesamten Kapitalmarkt wären unabsehbar.

4. Wie weit kann der Bitcoin-Kurs noch steigen?

Der Kurs werde auch in nächster Zeit weiter steigen, prognostiziert Schleifer und ist mit dieser Prognose nicht allein. Gerade in der jüngeren Vergangenheit ist in der Branche immer wieder von der 150.000-Marke die Rede.

Schleifer empfindet diese als realistisch: „Wir werden diese Zahl nicht mehr diese Woche erreichen, aber jetzt wird der Grundstein gelegt für die weiteren Anstiege.“

Auch die Zinssituation in den USA könne sich auf den Bitcoin-Kurs auswirken. Aktuell sehe es nach einer Senkung aus. Diese waren „historisch gut für die Kryptoindustrie“, so der Experte. Auch wenn die USA als Staat Bitcoin kaufen, könne das zu einer Verknappung auf dem Markt führen und den Preis treiben.