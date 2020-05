Biss in den sauren Apfel: Wie es den Wirten in New York geht

Die Gastronomie zählt zu den Branchen, die es am härtesten getroffen hat. Während in manchen Regionen im Staat New York langsam wieder die Rollbalken hochgehen, heißt es für die Megacity New York „Bitte warten“. Restaurants kommen in Phase drei dran. In der Zwischenzeit bleiben Abholen und Zustellung. Doch das ist ein hartes Brot.

New York City (NYC) ist ein Schmelztiegel der Kulturen. In kaum einer anderen Stadt kann man so viele verschiedene Küchen und Kochkünste genießen, wie hier. Und das genießen die New Yorker normalerweise auch. Aufgrund der Mini-Wohnungen kochen die wenigsten zu Hause. Doch die Restaurants wagen sich erst langsam wieder aus der Deckung. Und wer es mit Takeout versucht, hat Schwierigkeiten, überhaupt Personal zu finden. Der größte Feind ist derzeit nicht das Lokal gegenüber, sondern das Arbeitsamt.

Wer seinen Job verloren hat, bekommt bis Ende Juli nicht nur Arbeitslosengeld, sondern 600 Dollar pro Woche obendrauf. Damit bleiben viele lieber auf der Couch sitzen als zur Arbeit zu gehen. Und sicherer ist es auch in einer Stadt, in der bisher rund 20.300 Menschen an Corona gestorben sind.

Damit hilft auch der staatliche Notfall-Kredit für die Tausenden Unternehmer nur bedingt. Denn der muss nur dann nicht zurückgezahlt werden, wenn 75 Prozent des Kredits für Löhne innerhalb von acht Wochen ab Kreditauszahlung ausgegeben werden. Der Rest darf auch für Miete verwendet werden, die jedoch wie im Fall von Philipp und Marie in NYC horrend sein kann. Das klingt zunächst hilfreich, doch wenn die Restaurants in der nächsten Zeit noch nicht aufsperren dürfen, können auch nicht entsprechend Mitarbeiter wiedereingestellt werden.