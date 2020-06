Bis zu 2200 neue Lotto-Stellen

Lottospieler können ihren Tipp bei 3700 Lotto-Annahmestellen in Österreich abgeben. Mit Anfang 2013 sollen bis zu 2200 zusätzliche dazu kommen – vor allem in Tankstellen, Post- und Bankfilialen sowie in Lebensmittelgeschäften. Denn die Österreichischen Lotterien rüsten die Terminals von Vertriebspartnern, die bisher nur Rubbel- und Brieflose verkaufen können, um. Mit den neuen Geräten wird eine Online-Anbindung und damit Lottoschein-Annahme möglich.

Die Gewinnaussichten steigen damit freilich allen voran für die Lotterien. Sie erwarten durch den Ausbau des Vertriebsnetzes zumindest zehn bis 15 Prozent mehr Umsatz. Die 2400 Tabaktrafikanten, die auch jetzt schon Lottotipps annehmen, sehen dagegen ob der neuen Konkurrenz 30 Prozent ihres Umsatzes den Bach runtergehen: "Das sind Probleme, die eine gebeutelte Branche wie wir gebraucht haben wie einen Kropf", ärgert sich Gabriele Karanz vom Bundesgremium der Tabaktrafikanten.

Ihre Mitglieder machen nur noch die Hälfte des Umsatzes mit Tabakwaren, bereits ein Drittel des Geschäfts haben sie Lotto-Spielern zu verdanken. Obmann Peter Trinkl sieht speziell "die Existenz von Trafikanten in Kleinstädten bedroht", wenn Tankstellen und Lebensmittelhändler mit Parkplätzen vor der Tür und längeren Öffnungszeiten ins Lottogeschäft einsteigen. Er rechnet damit, dass österreichweit mehr als 900 Tankstellen und 500 Bawag/PSK-Filialen ins Lotto-Geschäft einsteigen werden. Die Gewinnspanne bei Spielen sei mit fünf bis neun Prozent zwar geringer als bei Tabakwaren. "Aber sie sorgen für Frequenz und jeder, der Lotto spielt, nimmt noch etwas anderes mit."