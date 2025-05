Wo die Drogeriekette Bipa auch Medikamente verkauft

Schon seit Jahren drängt die österreichische Drogeriekette Bipa - wie auch so mancher Mitbewerber - ins Geschäft mit Medikamenten. Was hierzulande rechtlich aktuell nicht möglich ist, erwies sich im Ausland bereits als Erfolg.

Seit zwei Jahren bietet Bipa in den kroatischen Filialen rezeptfreie Arzneimittel an, die sonst nur in Apotheken verkauft werden. Die "Pharma-Corner", wie Bipa die Regale mit Aspirin und Co nennt, würden sehr gut von den Kunden angenommen, sagt Bipa-Co-Geschäftsführer Andreas Persigehl. Bislang sei der Anteil am Umsatz aber noch vergleichsweise gering.

Drogerien drängen auf Gesetzesänderung

Auch hierzulande setzten sich die Drogerieketten in der Vergangenheit immer wieder für eine Liberalisierung der Regelungen rund um rezeptfreie Medikamente ein. Diese dürfen in Österreich nämlich nur von Apotheken verkauft werden.

Seit 2014 ist der Versandhandel für rezeptfreie Medikamente erlaubt. Das machen sich verschiedene Versandapotheken zunutze. Auch die Drogeriekette dm plant, in Zukunft Pharmazeutika aus einem Lager in einem anderen EU-Land an österreichische Kunden zu versenden.