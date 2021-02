Billige Milliarde für den Sonnenstrom

Das Ziel der Regierung ist ambitioniert. Bis 2030 soll Österreichs Stromversorgung zu hundert Prozent aus erneuerbaren Energieträgern gesichert sein. Die große Frage ist, wer zahlt? Wirtschaft und Konsumenten befürchten – zu Recht – wieder zur Kasse gebeten zu werden.

Um Solar- und Windenergie in Österreich weiter auszubauen, sind einige Milliarden Euro an Investitionen in die Stromnetze erforderlich. Europa hat ein gewaltiges Netzproblem, Anfang Jänner schockte ein Beinahe-Blackout, ausgelöst von einem kroatischen Umspannwerk, ganz Europa.

Doch nicht nur die 380 KV-Netze müssen verstärkt werden. Speziell für Solar- und Windstrom braucht es die Netze auf der sogenannten Mittelspannungsebene. Diese werden im Gegensatz zu den heiß umstrittenen Hochspannungsmasten meist als unterirdische Kabel geführt. Die Akzeptanz in der Bevölkerung ist daher größer, wenn nur die leidige Frage des Zahlens nicht wäre.

Der Unternehmer und ehemalige steirische ÖVP-Politiker Herbert Paierl hat nun eine Idee, wie die Kostenbelastung für Wirtschaft und private Haushalte beträchtlich und ziemlich komfortabel reduziert werden könnte.

Das Stichwort heißt EU Recovery Fonds. Der gigantische Corona-Wiederaufbaufonds der EU ist mit insgesamt 750 Milliarden Euro dotiert. Nicht rückzahlbare Zuschüsse, die der schwer angeschlagenen Wirtschaft wieder auf die Beine helfen sollen.

Österreich kann sich aus dem Fonds rund 3,3 Milliarden Euro abholen. Während andere EU-Staaten längst den Wettlauf um die Milliarden gestartet haben, zeigt die österreichische Regierung bis dato wenig Aktivitäten, der KURIER berichtete bereits. Viel Zeit ist nicht mehr. Nur noch bis zum 26. Februar können Vorschläge eingebracht werden – an eine Mailadresse des Finanzministeriums.

„Die Kriterien des Fonds passen perfekt zum Ausbau des Mittelspannungsnetzes. Es geht um Strukturverbesserung, die Unterstützung von nachhaltigen Produktionen und um großteils inländische Wertschöpfung beim Bau und der Ausrüstung“, argumentiert Paierl.

Die steirische Technologie-Gruppe von Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung, ist beispielsweise einer der führenden Hersteller von Armaturen zur Stromübertragung.