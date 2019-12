Ab 2020: Billa verkauft nur noch heimisches Frischfleisch

Gourmet: "Unser Hendl kommt aus Österreich"

"Wir haben lange darauf hingearbeitet. Jetzt ist es gelungen, dass wir unseren Menüservice-Kunden auch bei Speisen mit Huhn ausschließlich Fleisch aus Österreich anbieten können“, freut sich Gourmet Geschäftsführer Herbert Fuchs.

Gourmet ist in der Gemeinschaftsverpflegung in Österreich tätig und kocht für Kindergärten, Schulen, Unternehmen und Senioreneinrichtungen, den Einzelhandel sowie bei Events und in gewissen Gastronomiebetrieben.

Fleisch vom Rind, Schwein und Wild kommt beim Marktführer in der Gemeinschaftsverpflegung bereits seit vielen Jahren zu 100 % aus Österreich. Bei Eiern setzt Gourmet ausschließlich auf Freiland- oder Bio-Haltung.

„Wir schaffen bei Gourmet einen so hohen Österreich-Anteil beim Essen, wie ihn viele zu Hause nicht erreichen. Darauf sind wir sehr stolz“, betont Fuchs.