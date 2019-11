Supermärkte zu Silvester länger offen, Gewerkschaft verschnupft

Am Heiligen Abend kürzer

Erst im Vorjahr einigten sich die Sozialpartner auf eine Verkürzung der Öffnungszeiten am 24. Dezember von bisher 14 Uhr auf - in der Regel - 13 Uhr. Durch die aktuellen Pläne zu Silvester 2 Stunde länger offen zu halten,"wird dieser Weg wieder konterkariert", so Teiber. Sie fordert eine Rücknahme der Arbeitszeitausweitung am 31. Dezember. Die Causa dürfte auch bei der nächsten KV-Verhandlungsrunde am kommenden Donnerstag (28.11.) ein Thema sein.