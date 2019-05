Billa-Mutter mischt die Karten neu

Der Mensch ist Jäger und Sammler, das beweist er beim täglichen Einkauf. Nicht umsonst stapeln sich in den Geldbörseln der Österreicher im Durchschnitt 14 Kundenkarten. Künftig sollen es ein paar weniger sein, so das Ziel der Rewe-Gruppe, die dank Billa, Merkur und Bipa so viele Club-Karten ausgegeben hat wie kein zweiter Händler in Österreich. Insgesamt elf Millionen sind es laut Konzernangaben – und sie sollen künftig im Jö-Bonusclub zusammengefasst werden, an dem auch Partnerunternehmen wie Libro, Pagro, Interio, die Bawag oder OMV teilnehmen. Die Idee dahinter: Bei allen elf Partnern gibt es Bonuspunkte, an der OMV-Zapfsäule ebenso wie bei der Zahlung mit der Bawag-Bankomatkarte oder dem Einkauf bei Libro, Billa oder Interio.