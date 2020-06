Bilfinger versucht, sich neu zu erfinden

Gefragt sind neue Geschäftsmodelle, die eine Verbesserung der Margen ermöglichen. Für Bilfinger-Vorstandsmitglied Jochen Keysberg ist die Konzentration von Dienstleistungen ein Wachstumsmarkt: „Bei gewerblichen Immobilien sehe ich nach wie vor einen Trend zum Outsourcing. Industrie-Dienstleistungen und Immobilien-Dienstleistungen werden derzeit getrennt vergeben. Die Zukunft gehört einem Standortdienstleister, der beide Aufgaben erfüllt.“ Keysberg ist überzeugt, dass Bilfinger für die Übernahme aller Dienstleistungen an einem Standort sehr gute Voraussetzungen hat: „Es gibt nicht so viele, die sowohl im Industrie- als auch im Immobilienbereich tätig sind.“

Einen weiteren Wachstumsbereich ortet das Vorstandsmitglied bei Modellen, die den Kunden fixe Betriebskosten über einen längeren Zeitraum garantieren: „Eine langfristige Planung ist kostengünstiger. Wir sind in der Lage, über einen Zeitraum von 15 Jahren zu planen. Ziel ist die Maximierung der Nutzungsdauer von technischen Anlagen und Immobilien. “

Beim dritten Geschäftsbereich, der Energiesparte, ist Keysberg mit den Vorgaben unzufrieden: „Es fehlt in Deutschland eine zuverlässige und langfristige Energiepolitik. Das führt dazu, dass viele Investitionen nicht mehr in Deutschland getätigt werden. In Österreich ist die Verunsicherung wegen des hohen Anteils an Wasserkraft deutlich geringer.“