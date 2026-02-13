Aus für Bildungskarenz: Bund gab 100 Millionen Euro mehr aus als geplant

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der Bund hat im vergangenen Jahr mehr Geld als geplant für die Bildungskarenz ausgegeben. Laut dem vorläufigen Erfolg für 2025 zahlte der Staat für die Maßnahme (ohne Sozialversicherung) 376,3 Mio. Euro aus, das sind rund 102 Mio. Euro mehr als im Budget-Voranschlag des Finanzministeriums vorgesehen. Grund für die Mehrausgaben dürfte ein höherer Andrang vor dem absehbaren Aus der Maßnahme bzw. vor dem Antragsende Anfang April sein. Zahl der Bildungskarenz-Bezieher zurückgegangen "Während des ersten Quartals des Jahres 2025 (samt Übergangsphase) hat es sicherlich gewisse vorgezogene Abschlüsse von Bildungskarenzvereinbarungen gegeben, verbunden mit Bezügen von Weiterbildungsgeld- und Bildungsteilzeitgeld", hieß es dazu aus dem Arbeitsministerium auf APA-Anfrage. Hintergrund sei die breite öffentliche Diskussion rund um die Abschaffung der Bildungskarenz bzw. der Neuregelung.

Die Zahl der Bildungskarenz-Bezieher ist im Vergleich zum Jahr davor allerdings zurückgegangen. So verringerte sich die Zahl der Personen, die zumindest einen Tag Weiterbildungsgeld oder Bildungsteilzeitgeld bezogen, von 65.149 im Jahr 2024 auf 45.942 im Jahr 2025, zeigen vorläufige Daten des Arbeitsministeriums. Das spiegelt sich auch in den Ausgaben wider: Vor den rund 376 Mio. Euro im vergangenen Jahr hatte der Staat 2024 für Weiterbildungsgeld und Bildungsteilzeit exklusive Sozialversicherung rund 440 Mio. Euro ausbezahlt. Schwierige Budgetsituation: Bildungskarenz abgeschafft Im Dezember 2025 bezogen noch rund 12.100 Personen Weiterbildungsgeld oder Bildungsteilzeitgeld, im Jänner 2026 waren es nach vorläufigen Werten rund 10.600 Personen - dabei handelt es sich aber um Auslauffälle.